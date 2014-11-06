أو.ام.في تقول هدف الإنتاج قد لا يتحقق في 2016

فيينا 6 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت مجموعة أو.ام.في النمساوية للنفط والغاز اليوم الخميس إنها قد لا تتمكن من الوفاء بهدف إنتاج 400 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا بحلول 2016 إذا كبحت برنامجها الاستثماري.

وقال جيرهارد رويس المدير التنفيذي للشركة في بيان "في ضوء بيئة عمل أشد صعوبة وبخاصة ضعف أسعار النفط وعدم القدرة على التنبؤ بإنتاجنا في ليبيا والذي يؤثر سلبا على التدفقات النقدية للمجموعة قررنا إعادة النظر في وتيرة برنامجنا الاستثماري خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة."

وأوضح البيان أن هذا قد يؤدي إلى تأخير الوصول إلى الإنتاج المستهدف في 2016. وتعتزم الشركة إنفاق 3.9 مليار يورو (4.88 مليار دولار) هذا العام.

وارتفعت الأرباح التشغيلية الأساسية ستة بالمئة إلى 656 مليون يورو في الربع الثالث من العام وهو ما يزيد على متوسط توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز والبالغ 643 مليون يورو.

وقالت أو.ام.في إن الانتاج ارتفع 13 بالمئة قي الربع الثالث مقارنة بالعام السابق.