صافي ربح عمانتل يرتفع 3.1% في الربع‭/‬3 والنتائج ضمن التوقعات

دبي 10 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - سجلت الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) اليوم الاثنين ارتفاعا نسبته 3.1 بالمئة في صافي أرباح الربع الثالث من العام وفقا لحسابات رويترز لتأتي النتائج متماشية مع متوسط توقعات المحللين.

وسجلت الشركة التي كانت تحتكر قطاع الاتصالات سابقا أرباحا صافية قيمتها 30 مليون ريال (77.9 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر أيلول ارتفاعا من 29.1 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام السابق وذلك وفقا لحسابات رويترز من القوائم المالية للشركة.

وتوقع محللان في استطلاع أجرته رويترز أن تسجل الشركة أرباحا بين 30.15 مليون ريال و30.85 مليون في الربع الثالث.

وقالت الشركة في بيان إلى البورصة إن صافي ربح الأشهر التسعة الأولى من العام بلغ 95.9 مليون ريال ارتفاعا من 89.6 مليون قبل عام.

وبلغت إيرادات الربع الثالث 119 مليون ريال وفقا لحسابات رويترز ويقارن ذلك مع إيرادات قيمتها 11.2.3 مليون سجلتها الشركة قبل عام.

وتتنافس عمانتل في السوق المحلية مع شركة النورس للاتصالات التابعة لشركة الاتصالات القطرية (أريد).

(الدولار = 0.3850 ريال عماني)