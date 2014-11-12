بيت التمويل الخليجي البحريني يعود للربحية في الربع/3

دبي 12 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أعلن بيت التمويل الخليجي البحريني اليوم الأربعاء تحقيق أرباح في الربع الثالث من السنة بعد أن تكبد خسارة في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب بيان للبورصة حققت الشركة التي أصيبت بالشلل عقب الأزمة المالية العالمية واضطرت إلى إعادة هيكلة الديون عدة مرات ربحا صافيا بلغ خمسة ملايين دولار في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول.

وبالمقارنة تكبدت الشركة 3.2 مليون دولار خسائر قبل عام.

وقالت الشركة إن الدخل الإجمالي قفز 532 بالمئة في الربع الثالث إلى 32.9 مليون دولار وجاء معظمه من رسوم شراء المنتجات الاستثمارية للبنك وتسوية التزامات.