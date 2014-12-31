الخطوط الجوية التركية تتوقع إيرادات 12 مليار دولار في 2015

اسطنبول 31 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت الخطوط الجوية التركية شركة الطيران الرئيسية في البلاد اليوم الأربعاء إنها تتوقع إيرادات قدرها 12 مليار دولار في عام 2015 ومعامل حمولة نسبته 80.3 بالمئة.

وأضافت الشركة أنها تتوقع أن يبلغ عدد طائرات في أسطولها 293 طائرة في نهاية 2015 تشمل 214 طائرة ضيقة البدن و68 طائرة عريضة البدن و11 طائرة شحن.

وقالت ايضا انها تتوقع ان تنقل 63 مليون راكب في 2015 .