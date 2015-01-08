صناعات قطر تقترح توزيع 7 ريالات للسهم عن 2014 بانخفاض 36% عن 2013

دبي 8 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت شركة صناعات قطر ثاني كبرى شركات البتركيماويات في الشرق الأوسط اليوم الخميس إن مجلس إدارتها أوصى بتوزيع أرباح نقدية عن 2014 بواقع سبعة ريالات (1.92 دولار) للسهم.

وتشير حسابات تومسون رويترز إلى أن التوزيعات المقترحة تقل 36 بالمئة عن التوزيعات النقدية التي صرفتها الشركة في 2013 والبالغة 11 ريالا للسهم.

وأظهر إشعار للبورصة في 17 ديسمبر كانون الأول أن الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) كبرى شركات البتروكيماويات في المنطقة أبقت على توزيعات النصف الثاني من 2014 عند ثلاثة ريالات سعودية (0.80 دولار) للسهم مقارنة بها قبل عام.