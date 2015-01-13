مقدمة 1-نمو صافي ربح قطر الوطني 3.3% في الربع/4 بدعم من الإقراض

(لإضافة حسابات رويترز من واقع البيانات المالية للبنك وتفاصيل)

من توم أرنولد

دبي 13 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت نتائج بنك قطر الوطني أكبر بنك في منطقة الخليج اليوم الثلاثاء نمو صافي ربح البنك 3.3 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي بدعم من تسارع نمو الإقراض وارتفاع الدخل من الرسوم والعمولات.

وجاء تسارع معدل نمو الإقراض عقب فصلين متتاليين سجل فيهما البنك تباطؤا في نمو الإقراض على أساس سنوي وهو ما يمثل مؤشرا على مدى متانة الاقتصاد القطري.

وذكر بيان البنك الذي يملك فيه صندوق الثروة السيادي القطري حصة نسبتها 50 بالمئة أن صافي القروض والسلفيات زاد 8.8 بالمئة في عام 2014 ليصل إلى 338 مليار ريـال (92.9 مليار دولار).

وتظل هذه النسبة أقل كثيرا من وتيرة نمو الإقراض التي تجاوزت 20 بالمئة وسجلها البنك على مدى خمسة فصول متتالية قبل أن تتباطأ إلى 10.1 بالمئة في النصف الأول من العام الماضي ثم إلى 8.1 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من العام.

غير أن التباطؤ جاء في وقت تراجع فيه نمو الإقراض داخل النظام المصرفي القطري تراجعا كبيرا بسبب تأخيرات في مشروعات كبرى للبنية التحتية.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن نمو الإقراض بلغ 6.1 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني مسجلا أدنى مستوياته منذ بدء تسجيل البيانات في عام 2006.