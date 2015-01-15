صافي ربح بنك مسقط يهبط 26.6% في الربع‭/‬4 مخالفا التوقعات

دبي 15 يناير كانون الثاني (رويترز) - سجل بنك مسقط أكبر مصرف في سلطنة عمان انخفاضا نسبته 26.6 بالمئة في صافي أرباح الربع الأخير من 2014 لتأتي النتائج دون متوسط توقعات المحللين.

وقال البنك في بيان للبورصة اليوم الخميس إن صافي ربح الربع الرابع بلغ 36.5 مليون ريـال (49.8 مليون دولار) مقابل 49.7 مليون قبل عام.

وتوقعت المجموعة المالية-هيرميس أن يحقق البنك أرباحا فصلية بقيمة 39.20 مليون ريـال وتوقعت الخليجية بادر لأسواق المال 40.89 مليون ريـال.

وزادت قيمة محفظة القروض والسلف 9.9 بالمئة على أساس سنوي إلى 6.75 مليار ريـال بنهاية ديسمبر كانون الأول في حين زادت ودائع العملاء 16.4 بالمئة إلى 6.63 مليار ريـال.