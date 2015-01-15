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تراجع صافي ربح اسمنت عمان 35.8% في الربع/4

Thu Jan 15, 2015 10:55am GMT
 
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دبي 15 يناير كانون الثاني (رويترز) - تفيد حسابات لرويترز من واقع البيانات المالية أن صافي ربح اسمنت عمان تراجع 35.8 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي ليأتي دون توقعات المحللين.

وحققت الشركة التي تعد من أكبر منتجي الاسمنت في السلطنة 1.7 مليون ريـال (4.4 مليون دولار) ربحا صافيا في الأشهر الثلاثة حتى نهاية ديسمبر كانون الأول مقارنة مع 2.65 مليون قبل عام.

كان ثلاثة محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ربحا صافيا قدره 2.56 مليون في المتوسط.

وبحسب بيان للبورصة تراجع صافي الربح 12.8 بالمئة في 2014 إلى 13.1 مليون ريـال.

(الدولار = 0.3850 ريـال عماني) (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 