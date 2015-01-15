مقدمة 1-صافي ربح بنك مسقط يهبط 26.6% في الربع‭/‬4 مخالفا التوقعات

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دبي 15 يناير كانون الثاني (رويترز) - أعلن بنك مسقط أكبر بنك في سلطنة عمان عن انخفاض نسبته 26.6 بالمئة في صافي أرباح الربع الأخير من 2014 لتأتي النتائج دون متوسط توقعات المحللين.

وورغم فشله في تحقيق التوقعات ارتفع سهم البنك 4.7 بالمئة عند الإغلاق بينما أغلقت البورصة العمانية مرتفعة 1.3 بالمئة. وكان المحللون قد تشجعوا بنمو القروض واعتبروا السهم ذا قيمة بعد التقلبات الأخيرة.

وشهد سهم بنك مسقط وغيره من أسهم الشركات العمانية تداولات واسعة في الأسابيع القليلة الماضية إذ سببت المخاوف بشأن تأثير تراجع أسعار النفط على اقتصاد السلطنة تقلبا كبيرا في الأسواق المحلية.

وقال البنك في بيان للبورصة اليوم الخميس إن صافي ربح الربع الرابع بلغ 36.5 مليون ريـال (94.8 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقابل 49.7 مليون قبل عام.

وشملت أرباح البنك في الربع الرابع من 2013 نحو 38.8 مليون ريـال مدفوعات من شركات تأمين بعد أن كان البنك ضحية لأكبر عملية احتيال الكتروني في التاريخ في واقعة أجبرته على تجنيب مخصصات في الربع الأول من 2013 مما ‭H‬ثر كثيرا على النتائح.

وجاءت أحدث النتائج أقل من تقديرات المجموعة المالية-هيرميس بأن يحقق البنك أرباحا فصلية بقيمة 39.20 مليون ريـال والخليجية بادر لأسواق المال التي توقعت 40.89 مليون ريـال.

وبلغ صافي الربح في 2014 نحو 163.2 مليون ريـال بارتفاع 7.3 بالمئة عن العام السابق.