صافي ربح بنك الدوحة يرتفع 6.1% في الربع/4 لكن دون التوقعات

دبي 20 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت حسابات لرويترز من واقع نتائج بنك الدوحة خامس أكبر البنوك القطرية من حيث الأصول اليوم الثلاثاء ارتفاع صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي 6.1 بالمئة.

وحقق البنك 250 مليون ريـال (68.7 مليون دولار) ربحا صافيا مقارنة مع 235.6 مليون في الفترة نفسها قبل عام. ولم يذكر بنك الدوحة النتائج الفصلية التي حسبتها رويترز من البيانات المالية.

وتوقع خمسة محللين استطلعت رويترز آراءهم أن يبلغ صافي الربح 307.7 مليون ريـال في المتوسط.