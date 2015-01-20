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صافي ربح بنك الدوحة يرتفع 6.1% في الربع/4 لكن دون التوقعات

Tue Jan 20, 2015 1:06pm GMT
 
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دبي 20 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت حسابات لرويترز من واقع نتائج بنك الدوحة خامس أكبر البنوك القطرية من حيث الأصول اليوم الثلاثاء ارتفاع صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي 6.1 بالمئة.

وحقق البنك 250 مليون ريـال (68.7 مليون دولار) ربحا صافيا مقارنة مع 235.6 مليون في الفترة نفسها قبل عام. ولم يذكر بنك الدوحة النتائج الفصلية التي حسبتها رويترز من البيانات المالية.

وتوقع خمسة محللين استطلعت رويترز آراءهم أن يبلغ صافي الربح 307.7 مليون ريـال في المتوسط.

وقال البيان إن صافي ربح 2014 زاد 3.1 بالمئة على أساس سنوي إلى 1.35 مليون ريـال. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 