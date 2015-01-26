إعادة-صافي ربح الكهرباء والماء القطرية يرتفع 9.3% في الربع‭/‬4 متجاوزا التوقعات

(لتصحيح خطأ طباعي في رأس الخبر)

دبي 26 يناير كانون الثاني (رويترز) - سجلت شركة الكهرباء والماء القطرية ارتفاعا نسبته 9.3 بالمئة في صافي ربح الربع الأخير من 2014 وفقا لحسابات رويترز لتتجاوز النتائج توقعات المحللين.

وحققت شركة المرافق المملوكة للدولة أرباحا صافية قيمتها 360.5 مليون ريال (99 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقارنة مع 329.9 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام السابق.

وقامت رويترز بحساب النتائج من البيانات المالية للشركة والتي نشرت في وسائل الإعلام المحلية اليوم الاثنين.

وسجلت الشركة أرباحا بقيمة 1.53 مليار ريال في 2014 بزيادة 11 بالمئة عن أرباح 2013.

وتوقعت المجموعة المالية - هيرميس أن تحقق الشركة أرباحا عند 331.5 مليون ريال في الربع الرابع فيما توقع كيو.ان.بي للخدمات المالية تحقيق 321.7 مليون ريال.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح بقيمة 75 بالمئة من القيمة الإسمية للسهم عن 2014 بما يعادل 7.5 ريال للسهم الواحد. ووفقا لبيانات تومسون رويترز يتجاوز ذلك الرقم توزيعات بواقع 6.82 ريال للسهم عن عام 2013.

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