بنك ظفار العماني يوصي بتوزيع أرباح نقدية وأسهم مجانية بنسبة 10%
دبي 28 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال بنك ظفار ثالث أكبر بنك في سلطنة عمان من حيث قيمة الأصول إن مجلس إدارته أوصى بتوزيع أرباح نقدية عن عام 2014 بنسبة عشرة بالمئة من القيمة الإسمية للسهم وأسهم مجانية بنسبة مماثلة وهو ما يقل عن توزيعات 2013.
وبحسب بيان نشر اليوم الأربعاء بالموقع الإلكتروني للبورصة العمانية أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بما يعادل 0.010 ريال (0.03 دولار) للسهم وتوزيع أسهم مجانية بواقع سهم لكل عشرة اسهم قائمة.
ويقارن ذلك مع توزيعات نقدية بنسبة 14 بالمئة وأسهم مجانية بنسبة 11 بالمئة في عام 2013.
كان صافي ربح البنك قفز 9.2 بالمئة إلى 10.2 مليون ريال في الربع الأخير من 2014.
(الدولار = 0.3850 ريال عماني)
(إعداد مروة رشاد للنشرة العربية)
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