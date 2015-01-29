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البنك الوطني العماني يوصي بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 17% وأسهم مجانية بنسبة 10%

Thu Jan 29, 2015 5:43am GMT
 
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دبي 29 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال البنك الوطني العماني في بيان للبورصة اليوم الخميس إن مجلس إدارته أوصى بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 17 بالمئة وتوزيع أسهم مجانية بنسبة عشرة بالمئة من القيمة الإسمية للسهم عن عام 2014.

وكان البنك وزع أرباحا نقدية بنسبة 15 بالمئة وأسهم مجانية بنسبة عشرة بالمئة عن عام 2013.

وفي وقت سابق من هذا الشهر سجل البنك قفزة نسبتها 19 بالمئة في صافي ربح الربع الأخير من 2014 لتتجاوز النتائج توقعات المحللين.

(إعداد مروة رشاد للنشرة العربية)
 