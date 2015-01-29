انخفاض ربح أريد عمان للاتصالات 17% في الربع/4

دبي 29 يناير كانون الثاني (رويترز) - أعلنت شركة أريد عمان (النورس) ثاني أكبر شركة للاتصالات في السلطنة اليوم الخميس انخفاض أرباحها في الربع الأخير من العام الماضي 17 بالمئة.

وحققت الشركة التي تملك أريد القطرية حصة الأغلبية فيها ربحا صافيا 8.3 مليون ريال (21.6 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 من ديسمبر كانون الأول انخفاضا من عشرة ملايين ريال في الفترة المقابلة من العام السابق.

وكانت الشركة الخليجية بادر لأسواق المال قد توقعت أن تحقق النورس ربحا فصليا 10.55 مليون ريال.

وقالت النورس في بيان إن إيرادات الربع الأخير من العام بلغت 60.3 مليون ريال. ويقارن ذلك بإيرادات قدرها 52.78 مليون ريال قبل عام وفق حسابات لتومسون رويترز.

وسجلت الشركة - التي أنهت احتكار الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) للسوق العمانية في عام 2005 - ربحا سنويا 37.9 مليون ريال في 2014 ارتفاعا من 33.14 مليون ريال في 2013.