مقدمة 1-نمو صافي ربح البنك العربي الأردني 15% في 2014 إلى 577 مليون دولار
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عمان أول فبراير شباط (رويترز) - أعلن البنك العربي أن صافي ربحه نما 15 بالمئة في 2014 إلى 577 مليون دولار وقال أكبر بنك اردني إن تنوع محفظته ساهم في تعويض اثر انخفاض سعر الصرف .
وصرح رئيس مجلس إدارة البنك صبيح المصري أن الودائع ارتفعت اثنين بالمئة إلى 35 مليار دولار مقارنة بنهاية 2013.
وقال المصري إن البنك شهد نموا للقروض والودائع رغم المصاعب وانخفاض قيمة العديد من العملات الرئيسية.
وصرح الرئيس التنفيذي نعمة الصباغ أن تنوع الأنشطة ساهم في نجاح البنك في زيادة ايرادات التشغيل.
وذكر المصري أن العام الماضي لم يشهد زيادة في الديون المتعثرة التي كانت سببا في هبوط أرباح البنك في السنوات الأخيرة. ويعمل البنك -الذي يبلغ حجم قوائمه المالية 45.6 مليار دولار- في 30 دولة في خمس قارات. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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