نمو صافي ربح انفستكورب البحرين 5% في النصف/1
دبي 2 فبراير شباط (رويترز) - قالت شركة انفستكورب للاستثمارات البديلة اليوم الاثنين إن صافي أرباحها زاد خمسة بالمئة في النصف الأول من السنة المالية للشركة.
وذكرت انفستكورب في بيان أنها حققت أرباحا صافية بلغت 45.3 مليون دولار في ستة أشهر حتى ديسمبر كانون الأول مقارنة مع 43.34 مليون قبل عام.
واستكملت الشركة بيع برلين باكيدجينج إلى أوك هيل كابيتال بارتنرز في أكتوبر تشرين الأول مقابل 1.43 مليار دولار بعد أن اشترت حصة أغلبية في شركة صناعة العبوات البلاستيكية والزجاجية والمعدنية في عام 2007.
تأسست انفستكورب في عام 1982 وهو ما يجعلها واحدة من أقدم شركات الاستثمار المباشر في الشرق الأوسط. وتشتهر الشركة على المستوى العالمي باستثماراتها في علامات تجارية فاخرة مثل جوتشي وتيفاني آند كو لكنها تنوع أنشطتها بشكل متزايد لتعمل في قطاعات أخرى أيضا. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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