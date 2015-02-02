مقدمة 1-انفستكورب البحرين تتطلع لاستغلال النمو الأمريكي وتراجع اليورو لضخ استثمارات

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من ديفيد فرنش

دبي 2 فبراير شباط (رويترز) - قالت مسؤول كبير بشركة انفستكورب للاستثمارات البديلة في البحرين اليوم الاثنين إن الشركة ستواصل ضخ الاستثمارات في القطاعات المرتبطة بالخدمات والاستهلاك وقطاع العقارات في الولايات المتحدة بفضل تحسن اقتصاد البلاد.

وقال المدير المالي للشركة ريشي كابور إن انفستكورب مهتمة أيضا بالشركات الأوروبية التي قد تستفيد من تراجع اليورو.

وتشتهر الشركة على المستوى العالمي باستثماراتها في علامات تجارية فاخرة مثل جوتشي وتيفاني آند كو لكنها تنوع أنشطتها بشكل متزايد لتعمل في قطاعات أخرى أيضا.

وعلى مدى الأشهر الاثنى عشر الأخيرة اشترت انفستكورب حصصا في شركة الاكسسوارات توتس ايسوتونر وشركة البرمجيات والخدمات برو أنليمتد في الولايات المتحدة وشركة صناعة الملابس الوقائية الإيطالية داينيزه.

وقال كابور للصحفيين خلال مؤتمر عبر الهاتف "أوروبا وجهة جيدة للاستثمار في شركات يمكنها استغلال مزايا التكاليف الناجمة عن أسعار النفط وتراجع اليورو خصوصا في الأسواق التي تحركها الصادرات أو حيثما تتمتع بوجود عالمي يمكن أن يستفيد من نزول اليورو."

وأضاف أن الشركة لا تستهدف قطاعات محددة في أوروبا.