صافي ربح الخليج الدولية للخدمات في قطر يقفز إلى المثلين في 2014

دبي 3 فبراير شباط (رويترز) - أعلنت شركة الخليج الدولية للخدمات في قطر اليوم الثلاثاء أن صافي ربحها قفز 108.4 بالمئة في العام الماضي بعد نمو قوي لأنشطة الحفر وتسوية محاسبية غير نقدية استثنائية.

وقالت الشركة في بيان إن أرباحها الصافية ارتفعت إلى 1.4 مليار ريـال قطري (384.49 مليون دولار) في عام 2014 بأكمله مقارنة مع 677 مليون ريـال في العام السابق.

وذكرت الشركة أن النمو جاء مدعوما بعمليات التوسع في كل القطاعات وخصوصا قطاع الحفر وتسوية محاسبية غير نقدية لمرة واحدة بقيمة 300 مليون ريـال. وتعكس الأرباح شراء حصة نسبتها 30 بالمئة في شركة الخليج العالمية للحفر في أول مايو أيار 2014.

وقالت الخليج الدولية للخدمات إن مجلس إدارتها اقترح توزيعات نقدية بواقع 5.5 ريـال للسهم عن 2014. وكانت الشركة أوصت بتوزيع 1.6 ريـال للسهم عن العام السابق.