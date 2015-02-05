نمو صافي ربح ريسوت للاسمنت 9.2% في الربع/4 والنتائج دون التوقعات

5 فبراير شباط (رويترز) - سجلت شركة ريسوت للأسمنت العمانية نموا نسبته 9.2 بالمئة في صافي ربح الربع الأخير من 2014 بعد خصم الضرائب لكن النتائج جاءت اقل من متوسط توقعات المحللين.

وبلغ صافي ربح الشركة 6.55 مليون ريال (17 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول ارتفاعا من ستة ملايين في الفترة المقابلة من 2013.

وقامت رويترز بحساب نتائج الربع الرابع من النتائج المالية للشركة.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تسجل الشركة في المتوسط أرباحا عند 7.55 مليون ريال في الربع الرابع.

وبحسب بيان نشر على موقع سوق مسقط للأوراق المالية بلغ صافي ربح عام 2014 بأكمله 27.43 مليون ريال مقابل 27.53 مليون ريال في 2013.