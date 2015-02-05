تراجع صافي أرباح صناعات قطر 4.2% في الربع/4

دبي 5 فبراير شباط (رويترز) - أعلنت صناعات قطر لانتاج البتروكيماويات والمعادن اليوم الخميس عن تراجع بنسبة 4.2 في المئة في صافي أرباح الربع الأخير من 2014 وهو ما يقل قليلا عن توقعات المحللين إذ دفع تراجع أسعار النفط العالمية أسعار المنتجات البتروكيماوية للانخفاض.

وبلغ صافي أرباح صناعات قطر -ثاني أكبر شركة بتروكيماويات في الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية بعد الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) - 1.60 مليار ريال (440 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقابل 1.67 مليار في العام السابق وفقا لحسابات أجرتها رويترز استنادا لبيان نشرته الشركة في صحيفة قطر تريبيون.

وكان محللون توقعوا في استطلاع أجرته رويترز أن يبلغ صافي الأرباح الفصلية في المتوسط 1.62 مليون ريـال.

ولم تعط صناعات قطر أي أسباب لتراجع أرباحها الفصلية لكن الصحيفة ذكرت أن "المجموعة واجهت تحديات نجمت عن عمليات اغلاق مطولة في مختلف المصانع خلال النصف الأول من العام واستمرار ضعف أسعار اليوريا وارتفاع تكاليف التشغيل."

والشهر الماضي أعلنت سابك عن تراجع 29 في المئة في صافي دخل الربع الرابع بسبب انهيار أسعار النفط.

وكانت صناعات قطر ذكرت الشهر الماضي أنها تبحث زيادة الانتاج للاستفادة من مواد خام توفرت بعد الغاء مشروع مع كل من رويال داتش شل وقطر للبترول.

وأعلنت الشركة أن صافي الربح السنوي بلغ 6.3 مليار ريـال في 2014 بانخفاض 21 في المئة من 8.01 مليار في العام السابق.