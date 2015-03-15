بيان: ارتفاع أرباح بنك الأردن 16% في 2014

عمان 15 مارس آذار (رويترز) - قال بنك الأردن اليوم الأحد إن صافي ربحه ارتفع في العام الماضي 15.7 بالمئة إلى 47.1 مليون دينار (66.4 مليون دولار).

وأضاف البنك في بيان أن صافي التسهيلات الائتمانية نما في 2014 بنسبة 5.8 بالمئة إلى 1.1 مليار دينار. وزادت موجودات البنك 5.5 بالمئة إلى 2.19 مليار دينار مقارنة مع العام السابق.

وعزا شاكر فاخوري رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للبنك في البيان تحقيق هذه النتائج إلى "تنويع مصادر الإيرادات وتطبيق أحد الأنظمة المالية في إدارة الأصول والمطلوبات."

وتملك عائلة فاخوري الأردنية الحصة الأكبر في بنك الأردن الذي يعمل أيضا في أسواق سوريا وفلسطين.