مقدمة 1-صافي ربح البنك المغربي للتجارة الخارجية يقفز 58% في 2014

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الرباط 23 مارس آذار (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال البنك المغربي للتجارة الخارجية ارتفاع صافي الربح العائد للمساهمين 58 بالمئة في 2014 ليصل إلى 1.94 مليون درهم مغربي (195.63 مليون دولار) بفضل النمو في السوق المحلية وافريقيا جنوبي الصحراء.

لكن مخصصات الديون الرديئة حدت من نمو الأرباح إذ ارتفعت تكلفة المخاطر 37 في المئة إلى 1.8 مليار درهم.

وذكر البنك في بيان ان اجمالي الديون الرديئة بلغ 6.9 مليار درهم ارتفاعا من 6.3 مليار درهم في نهاية 2013.

وزاد صافي دخل الأنشطة المصرفية 16 في المئة إلى 11.5 مليار درهم بينما نمت أرباح التشغيل 27 في المئة الى خمسة مليارات.

ونما العائد على السهم إلى 13.7 في المئة من 9 في المئة.

وذكر البنك أن الوحدات التابعة له في في افريقيا جنوبي الصحراء الكبرى وهي بنك افريقيا وبنك الكونجو وبنك التنمية في مالي ساهمت بنسبة 27 في المئة من أرباحه.

وأوصى البنك بتوزيع أرباح نقدية بواقع 4.4 درهم للسهم ارتفاعا من أربعة دراهم.

وفي عام 2013 أضحي البنك أول مؤسسة مالية خاصة في شمال افريقيا تطرح سندات في أسواق الدين العالمية.

ويرتب البنك وغيره من البنوك المغربية لاطلاق وحدات اسلامية بعدما اقر البرلمان مسودة قانون تنظم عمل البنوك الاسلامية وطرح الصكوك.