مقدمة 1-سامير المغربية تتكبد خسارة قياسية في 2014 بفعل هبوط النفط

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الرباط 24 مارس آذار (رويترز) - تكبدت شركة التكرير المغربية سامير خسارة صافية قياسية بلغت 3.42 مليار درهم مغربي (349.7 مليون دولار) في 2014 بسبب إعادة تقدير قيمة المخزون إثر انخفاض أسعار النفط.

كانت الشركة التي تسيطر عليها كورال بتروليوم حققت 300 مليون درهم ربحا في 2013.

وقالت سامير إن إعادة تقدير قيمة المخزون أدت لخسائر بلغت 3.03 مليار درهم. ونزلت الإيرادات إلى 44.04 مليار درهم من 49.1 مليار درهم مع انخفاض الطلب علي زيت الوقود بسبب التباطؤ الاقتصادي.

وقالت الشركة إن الايرادات ارتفعت 14 في المئة بعد استبعاد زيت الوقود.

وذكرت سامير في بيان أن صادراتها انخفضت 12 في المئة لكن زيادة حصتها في السوق المحلية عوضت هذا الانخفاض.

وكانت الشركة قد أصدرت تحذيرا بشأن الأرباح في الشهر الماضي وقالت إن انخفاض أسعار النفط منذ منتصف عام 2014 سيضر بالنتائج رغم زيادة المبيعات في السوق المحلية 15 في المئة.

وفقدت أسهم سامير نحو 21 في المئة من قيمتها على مدى الأشهر الثلاثة الماضية في بورصة الدار البيضاء ولم تجر أي تداولات على سهم الشركة عند الفتح اليوم الثلاثاء حين أعلنت نتائجها.