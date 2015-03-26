البنك الإسلامي الأردني يسجل ربحا صافيا قدره 63.6 مليون دولار في 2014

عمان 26 مارس آذار (رويترز) - أعلن البنك الإسلامي الأردني اليوم الخميس إنه حقق ربحا صافيا بلغ 45.1 مليون دينار (63.6 مليون دولار) في 2014 وهو نفس مستوى الأرباح في العام الذي سبقه.

وارتفعت أصول البنك -وهو وحدة تابعة لمجموعة البركة المصرفية التي مقرها البحرين- 9.4 بالمئة إلى 3.86 مليار دينار في نهاية ديسمبر كانون الأول 2014 مقابل 3.52 مليار دينار في نهاية 2013.

وقال البنك الإسلامي الأردني -وهو الاقدم بين البنوك الإسلامية الأربعة العاملة في الأردن وأكبرها من حيث الأصول- في بيان إن النتائج تظهر نموا قويا في الخدمات المصرفية الإسلامية.

وقال موسى شحادة المدير العام للبنك إن النمو المتواصل للمؤشرات المالية للبنك يعكس القدرة على إدارة الأصول والاستثمارات واجتذاب المدخرات وتطوير خدمات وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

وبلغ معدل كفاية رأس المال للبنك 20.9 بالمئة في نهاية 2014 وهو أعلى من الحد الأدنى الذي وضعه البنك المركزي الأردني البالغ 12 بالمئة بينما بلغت محفظة التمويل والاستثمارات 2.63 مليار دينار ارتفاعا من 2.50 مليار دينار في نهاية 2013.