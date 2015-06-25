هبوط أرباح البنك اليمني للإنشاء للتعمير 58% في 2014

عدن 25 يونيو حزيران (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال البنك اليمني للإنشاء والتعمير اليوم الخميس هبوط أرباحه الصافية بنسبة 58.1 بالمئة في 2014 مقارنة مع العام السابق وهو ما عزاه البنك إلى انخفاض أسعار فائدة القروض وأذون الخزانة.

وقال البنك إن صافي أرباحه تراجع العام الماضي إلى 1.705 مليار ريال من 4.067 مليار ريال في 2013 مواصلا انخفاضه للعام الثاني على التوالي.

وأوضح التقرير السنوي للحسابات الختامية لنشاط البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر كانون الأول 2014 أن ربحية السهم انخفضت إلى 170 ريالا من 406 ريالات.

وعزا التقرير الذي اطلعت عليه رويترز تراجع صافي ربح البنك في 2014 إلى انخفاض سعر الفائدة على القروض وعلى أذون الخزانة فضلا عن الظروف السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد وما صاحبها من تداعيات تمثلت في الركود الاقتصادي.

وارتفعت ودائع عملاء البنك في العام الماضي إلى 180 مليار ريال من 175 مليار في 2013 وزادت حقوق الملكية إلى 23.795 مليار ريال من 23.490 مليار.

وأشار إلى أن إجمالي الموجودات ارتفع إلى 217.096 مليار ريال من 210.245 مليار ريال في 2013.

تأسس بنك الإنشاء والتعمير أول وأقدم بنك تجاري وطني في اليمن عام 1962 وهو البنك التجاري الوحيد في البلاد المملوك كشركة مساهمة بين الحكومة اليمنية بنسبة 51 بالمئة والقطاع الخاص بنسبة 49 بالمئة.

ويمارس البنك نشاطه المصرفي عبر 43 فرعا في مختلف المحافظات اليمنية.