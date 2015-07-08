مصحح-صافي ربح بنك قطر الوطني يرتفع 9.8% في الربع/2 متجاوزا التوقعات

(لتصحيح التمييز في الفقرة الثانية إلى مليون دولار عوضا عن مليار دولار)

دبي 8 يوليو تموز (رويترز) - تجاوز بنك قطر الوطني أكبر مصرف في منطقة الخليج توقعات المحللين اليوم الأربعاء حيث سجل زيادة بلغت 9.8 في المئة في صافي ربح الربع الثاني من العام وفقا لحسابات رويترز.

وسجل البنك صافي ربح قدره 2.9 مليار ريال (796.4 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران مقارنة مع أرباح بلغت 2.64 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي وفقا لحسابات رويترز حيث أن البنك لم يقدم نتائج فصلية في بيانه المالي.

وقال بنك قطر الوطني في بيان إن صافي ربحه في الستة أشهر الأولى من العام زاد 10.2 في المئة إلى 5.6 مليار ريال ارتفاعا من 5.1 مليار ريال في الفترة نفسها من 2014.

وتوقع ستة محللين في استطلاع لرويترز متوسط صافي ربح قدره 2.81 مليار ريال في الربع الثاني.