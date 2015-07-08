مقدمة 1-صافي ربح قطر الوطني يرتفع 10% في الربع/2 متجاوزا التوقعات

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دبي 8 يوليو تموز (رويترز) - تجاوز بنك قطر الوطني أكبر بنك في منطقة الخليج توقعات المحللين اليوم الأربعاء حيث سجل زيادة بلغت عشرة بالمئة في صافي ربح الربع الثاني من العام وفقا لحسابات لرويترز.

وحقق البنك صافي ربح قدره 2.91 مليار ريال (799.2 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران مقارنة مع أرباح بلغت 2.64 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي وفقا لحسابات رويترز حيث لم يذكر البنك النتائج الفصلية في بيانه المالي.

وقال بنك قطر الوطني في البيان إن صافي ربح الأشهر الستة الأولى من العام زاد عشرة بالمئة إلى 5.59 مليار ريال من 5.07 مليار ريال في الفترة نفسها من 2014.

وتوقع ستة محللين في استطلاع لرويترز صافي ربح قدره 2.81 مليار ريال في المتوسط للربع الثاني.

وقال قطر الوطني الذي يهدف لأن يصبح أكبر بنك في الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول 2017 إن القروض والسلف ارتفعت 9.2 بالمئة في النصف الأول من العام إلى 356 مليار ريال.

ورغم عدم تمكنه من تحقيق نمو في خانة العشرات في الإقراض وهو ما حققه قبل العام الماضي فإن الزيادة التي سجلها البنك تشير إلى أنه استطاع الصمود رغم التقلبات الأخيرة لنمو الإئتمان في البلاد.

وشكل نمو الإقراض في قطر محركا رئيسيا لأرباح البنوك في الأعوام الماضية مع إنفاق البلاد مليارات الدولارات على مشروعات البنية التحتية استعدادا لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وأظهرت بيانات من مصرف قطر المركزي أن نمو الإئتمان المصرفي تعافى بشكل عام بعد انحساره في فبراير شباط عندما سجل أدنى مستوياته منذ 2007 على الأقل.

وزادت الودائع لدى بنك قطر الوطني - المملوك بنسبة 50 بالمئة لجهاز قطر للاستثمار صندوق الثروة السيادية في البلاد - بنسبة 10.4 بالمئة إلى 381 مليار ريال.