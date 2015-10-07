ارتفاع صافي أرباح بنك قطر الوطني 6.1% في الربع/3

دبي 7 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلن بنك قطر الوطني -أكبر بنك في منطقةالخليج- اليوم الأربعاء تحقيق زيادة 6.1 بالمئة في أرباح الربع الثالث متجاوزا توقعات المحللين.

وسجل البنك أرباحا صافية قدرها 3.11 مليار ريال (854.11 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة التي انتهت في 30 سبتمبر أيلول بزيادة 2.93 مليار ريال عن نفس الفترة من العام الماضي وفق حسابات رويترز. ولم يعلن البنك النتائج الفصلية المفصلة في بيان الأرباح.

وقال البنك في بيان إن صافي أرباحه في التسعة أشهر الأولى من العام بلغ 8.70 مليار ريال بزيادة تسعة بالمئة مقارنة بثمانية مليارات ريال في الفترة نفسها من 2014.

وتوقع أربعة محللين استطلعت رويترز آراءهم أن تبلغ الأرباح الفصلية لبنك قطر الوطني 2.94 مليار ريال في المتوسط.