انخفاض أرباح البنك التجاري القطري 35% في الربع/3 والنتائج دون التوقعات

دبي 18 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلن البنك التجاري القطري ثاني أكبر مصرف في قطر من حيث الأصول اليوم الأحد انخفاضا بلغ 35 في المئة في صافي ربح الربع الثالث من العام وهو ما جاء دون تقديرات المحللين.

وأظهرت حسابات لرويترز بناء على بيانات مالية سابقة أن البنك التجاري القطري سجل صافي ربح بلغ 316 مليون ريال (86.78 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 سبتمبر أيلول مقابل أرباح قدرها 486.5 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي. ولم يفصح البنك عن أرباح فصلية في أحدث بيان مالي له.

وتوقع خمسة محللين في استطلاع لرويترز متوسط أرباح فصلية للبنك عند 495.4 مليون ريال.