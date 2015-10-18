مقدمة 2-انخفاض أرباح البنك التجاري القطري 43% في الربع/3 والنتائج دون التوقعات

(لإضافة أرقام أرباح الربع الثالث من بيانات مالية تفصيلية من البنك)

من توم أرنولد

دبي 18 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلن البنك التجاري القطري ثاني أكبر مصرف في قطر من حيث الأصول اليوم الأحد انخفاضا بلغ 43 في المئة في صافي ربح الربع الثالث من العام وهو ما عزاه إلى ضعف أداء وحدته في دولة الإمارات العربية المتحدة.

والبنك التجاري القطري ثالث مصرف في قطر حتى الآن يعلن بياناته المالية في موسم النتائج الحالي وأول بنك تأتي نتائجه دون توقعات المحللين.

وعلى العكس أعلن بنك قطر الوطني ومصرف قطر الإسلامي نتائج أعمال تجاوزت بالفعل التقديرات.

وحقق البنك صافي ربح قدره 275.9 مليون ريال (75.78 مليون دولار) في الثلاثة أشهر حتى 30 سبتمبر أيلول مقابل أرباح قدرها 486.5 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي بحسب بيانات مالية نشرها اليوم. وكانت رويترز نشرت أرقاما للأرباح الفصلية في وقت سابق من اليوم بناء على بيانات مالية سابقة حيث لم يعلنها البنك مباشرة وإنما أعلنها في وقت لاحق.

وتوقع خمسة محللين في استطلاع لرويترز متوسط أرباح فصلية للبنك عند 495.4 مليون ريال.

وسجل البنك صافي ربح قدره 1.34 مليار ريال في التسعة أشهر الأولى من 2015 بانخفاض 13.7 في المئة عن العام الماضي بحسب البيان.