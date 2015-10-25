تراجع أرباح مصرف الريان القطري 2.2% في الربع/3

دبي 25 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - كشف مصرف الريان ثاني أكبر بنك قطري من حيث القيمة السوقية اليوم الأحد عن تراجع صافي ربح الربع الثالث من العام 2.2 بالمئة متمشيا مع التوقعات.

وتظهر حسابات لرويترز من واقع البيانات المالية أن صافي ربح الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول بلغ 511 مليون ريال (140.39 مليون دولار) مقارنة مع 522.5 مليون ريال في الفترة ذاتها قبل عام.

كان ثلاثة محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يبلغ صافي الربح الفصلي 513.5 مليون ريال.

وقال إشعار للبورصة إن صافي ربح الأشهر التسعة حتى 30 سبتمبر أيلول بلغ 1.51 مليار ريال مقارنة مع 1.43 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي.