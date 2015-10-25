مقدمة 1-تراجع أرباح مصرف الريان القطري 2.2% في الربع/3

(لإضافة تفاصيل وخلفية)

دبي 25 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - كشف مصرف الريان ثاني أكبر بنك قطري من حيث القيمة السوقية اليوم الأحد عن تراجع صافي ربح الربع الثالث من العام 2.2 بالمئة متمشيا مع التوقعات.

وتظهر حسابات لرويترز من واقع البيانات المالية أن صافي ربح الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول بلغ 511 مليون ريال (140.39 مليون دولار) مقارنة مع 522.5 مليون ريال في الفترة ذاتها قبل عام.

كان ثلاثة محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يبلغ صافي الربح الفصلي 513.5 مليون ريال.

وقال إشعار للبورصة إن صافي ربح الأشهر التسعة حتى 30 سبتمبر أيلول بلغ 1.51 مليار ريال مقارنة مع 1.43 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال البنك الذي له أكبر وزن للأسهم القطرية على مؤشرات ام.اس.سي.آي إن أنشطة التمويل لفترة الأشهر التسعة بلغت 59.9 مليار ريال مرتفعة 9.2 بالمئة عن الفترة نفسها من 2014. وتراجعت ودائع العملاء 12 بالمئة إلى 52.8 مليار ريال.

وتلقت الأرباح دفعة في السنوات الأخيرة بفضل الإنفاق العام المرتبطة بسلسلة مشاريع للبنية التحتية في إطار استعدادات الحكومة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.

ومصرف الريان رابع بنك قطري رئيسي يعلن نتائج الربع الثالث في موسم اتسم بالتباين. فقد أعلن بنك قطر الوطني ومصرف قطر الإسلامي عن زيادة الأرباح بشكل فاق التوقعات في حين تراجعت أرباح البنك التجاري القطري 43 بالمئة.

ويتوقع المحللون ارتفاع تكاليف التمويل للبنوك القطرية في ظل شح تدريجي للسيولة بعد أن قلص البنك المركزي على نحو لم يكن متوقعا حجم إصدارات أذون الخزانة المنتظمة إلى النصف في أول أكتوبر تشرين الأول مما يعد مؤشرا على ضغوط.