تراجع صافي ربح بنك الدوحة 2% في الربع/3

دبي 25 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلن بنك الدوحة رابع أكبر بنك قطري من حيث الأصول اليوم الأحد عن نتائج تظهر تراجع صافي ربح الربع الثالث من العام بنسبة اثنين بالمئة ليأتي دون توقعات المحللين.

وتفيد حسابات لرويترز من واقع البيانات المالية السابقة أن صافي الربح بلغ 341 مليون ريال (93.68 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول مقابل 348.1 مليون ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي. ولم يذكر البنك الأرقام الفصلية.

كان خمسة محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا في المتوسط أن يبلغ صافي الأرباح الفصلية للبنك 358 مليون ريال.

وقال البنك في بيان إن صافي ربح الأشهر التسعة الأولى من السنة بلغ 1.14 مليار ريال بارتفاع نسبته واحد بالمئة عن الفترة المقابلة من العام الماضي.