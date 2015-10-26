ارتفاع أرباح بنك الإسكان للتجارة والتمويل الأردني 3.2% في 9 أشهر

عمان 26 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال بنك الإسكان للتجارة والتمويل اليوم الإثنين إن صافي ربحه في الشهور التسعة الأولى من 2015 ارتفع 3.2 بالمئة إلى 93.1 مليون دينار (131.3 مليون دولار) مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي نتيجة نمو عملياته المصرفية المتنوعة.

وأضاف البنك ثاني أكبر مصرف في الأردن في بيان صحفي أن اجمالي الموجودات ارتفع في الشهور التسعة الأولى 4.7 بالمئة إلى ثمانية مليارات دينار.