مقدمة 1-نمو أرباح بنك الإسكان للتجارة والتمويل الأردني 3.2% في 9 أشهر

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عمان 26 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال بنك الإسكان للتجارة والتمويل الأردني اليوم الاثنين إن صافي ربحه في الشهور التسعة الأولى من 2015 ارتفع 3.2 بالمئة إلى 93.1 مليون دينار (131.3 مليون دولار) مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي نتيجة نمو عملياته المصرفية المتنوعة.

وأضاف البنك ثاني أكبر مصرف في الأردن في بيان صحفي أن اجمالي الموجودات ارتفع في الشهور التسعة 4.7 بالمئة إلى ثمانية مليارات دينار.

ولم يذكر البنك في البيان الصحفي أي تفاصيل عن أرباحه في الربع الثالث.

وقال البنك إن نتائجه تأثرت بعد دخول قانون ضريبة جديد حيز التطبيق رفع نسبة ضريبة الدخل في العام الحالي إلى 35 بالمئة من 30 بالمئة.

ويمتلك بنك قطر الوطني حصة نحو 35 بالمئة في بنك الإسكان بينما تبلغ حصة الضمان الاجتماعي فيه 16 بالمئة بالإضافة إلى حصص يحوزها مستثمرون ليبيون وخليجيون.

وقال ميشيل مارتو رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان في البيان إن تحقيق هذه النتائج الإيجابية يأتي "نتيجة سياسة البنك الحصيفة وتؤكد متانة وسلامة وضعه المالي قياسا بالظروف القائمة."

وارتفع صافي محفظة التسهيلات الائتمانية 34 بالمئة إلى 3.6 مليار دينار مقارنة مع مستواه في نهاية العام 2014. ولم يعط البنك تفسيرا لهذا الصعود الكبير في التسهيلات.

ووصلت نسبة كفاية رأسمال البنك إلى 17.5 بالمئة في نهاية الشهور التسعة الأولى من العام الحالي وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي الأردني والبالغ 12 بالمئة.

ويمتلك بنك الإسكان أكبر شبكة فروع في المملكة تصل إلى 125 فرعا.