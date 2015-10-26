نمو صافي ربح إزدان القابضة القطرية 15% في الربع/3
دبي 26 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت حسابات لرويترز اليوم الاثنين أن صافي ربح شركة إزدان القابضة القطرية للتطوير العقاري زاد 15 بالمئة في الربع الثالث من العام.
وحققت إزدان 341.9 مليون ريال (93.9 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 سبتمبر أيلول وفقا لحسابات رويترز التي استندت إلى بيانات سابقة نظرا لأن الشركة لم تكشف عن تفاصيل نتائجها الفصلية. وكانت أرباح الشركة قد بلغت 296.9 مليون ريال قبل عام.
وأسست عائلة آل ثاني شركة إزدان القابضة التي يرأسها أفراد من الأسرة الحاكمة.
وقال بيان للبورصة إن الشركة حققت أرباحا بلغت 1.2 مليار ريال في الأشهر التسعة الأولى من 2015 ارتفاعا من مليار ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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