مصحح-نمو صافي ربح إزدان القابضة القطرية 22.6% في الربع/3

(لإحلال الأرقام الرسمية المعلنة من الشركة محل صافي ربح الربع الثالث ونسبة الزيادة التي حسبتها رويترز)

دبي 27 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلنت إزدان القابضة القطرية للتطوير العقاري اليوم الثلاثاء ارتفاع صافي ربح الربع الثالث من العام 22.6 بالمئة وفقا لبيان للشركة.

وقال البيان إن إزدان حققت 364 مليون ريال (99.98 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول مقارنة مع 296.9 مليون قبل عام.

وأسست عائلة آل ثاني شركة إزدان القابضة التي يرأسها أفراد من الأسرة الحاكمة.

وقال بيان للبورصة إن الشركة حققت أرباحا بلغت 1.2 مليار ريال في الأشهر التسعة الأولى من 2015 ارتفاعا من مليار ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.