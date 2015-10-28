نمو صافي ربح الأهلي المتحد البحريني 23.7% في الربع/3

دبي 28 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال البنك الأهلي المتحد أكبر بنوك البحرين اليوم الأربعاء إن صافي الربح العائد للمساهمين زاد 23.7 بالمئة في الربع الثالث من العام.

وقال في إشعار للبورصة إن صافي الربح العائد للأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول بلغ 140.9 مليون دولار ارتفاعا من 113.8 مليون دولار في الفترة ذاتها من 2014.

كان سيكو البحرين توقع أن يبلغ صافي ربح البنك 113 مليون دولار.