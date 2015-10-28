بيان: صافي ربح أريد القطرية يقفز 101.6% إلى 756 مليون ريال في الربع/3
دبي 28 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة أريد القطرية للاتصالات اليوم الأربعاء قفزة نسبتها 101.6 بالمئة في صافي أرباح الربع الثالث من العام.
وقالت الشركة التي تعمل في نحو 12 منطقة بالشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا في بيان إنها حققت أرباحا صافية قدرها 756 مليون ريال (207.64 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 سبتمبر أيلول.
وتشير حسابات رويترز إلى أن أرباح الشركة ارتفعت من 375 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.