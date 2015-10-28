مقدمة 1-أريد القطرية تضاعف صافي الأرباح في الربع/3

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دبي 28 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت شركة أريد القطرية للاتصالات اليوم الأربعاء إنها ضاعفت أرباحها الصافية في الربع الثالث من العام بفضل تحسن هوامشها وبيع حصة في واي ترايب الفلبينية.

وقالت الشركة التي تعمل في نحو 12 منطقة بالشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا في بيان إنها حققت أرباحا صافية قدرها 756 مليون ريال (207.64 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 سبتمبر أيلول.

وتشير حسابات رويترز إلى أن أرباح الشركة ارتفعت من 375 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

كان محللان قد توقعا في مسح أجرته رويترز أن تسجل الشركة التي تمتلك الدولة حصة الأغلبية فيها ربحا فصليا 415.7 مليون ريال و475 مليون ريال.

وبلغت إيرادات الربع الثالث 8.16 مليار ريال مقارنة مع 8.34 مليار قبل عام.

وفي قطر ارتفعت الأرباح الفصلية الصافية للشركة ثمانية بالمئة إلى 1.61 مليار ريال.

وبلغ عدد عملاء الشركة - التي أطلقت خدمات في ميانمار العام الماضي - 115 مليونا في نهاية سبتمبر أيلول بزيادة 20 بالمئة في 12 شهرا.

وباعت أريد في 16 من يوليو تموز حصتها في واي ترايب الفلبينية مع سعي الشركة للتركيز على أنشطتها الأساسية.