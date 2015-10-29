صافي ربح صناعات قطر يهبط 25% في الربع/3 متجاوزا التوقعات

دبي 29 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلنت صناعات قطر المتخصصة في البتروكيماويات والصلب والأسمدة اليوم الخميس هبوط صافي ربحها 25 في المئة في الربع الثالث لكن هذه النتيجة تفوق توقعات المحللين.

وحققت ثاني أكبر شركة بتروكيماويات في الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية صافي ربح بلغ 1.41 مليار ريال (387 مليون دولار) في الربع المنتهي في 30 سبتمبر أيلول انخفاضا من 1.88 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي وفق حسابات رويترز التي استندت إلى البيانات المالية للشركة.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إن أرباحها في التسعة أشهر الأولى من العام بلغت 3.83 مليار ريال انخفاضا من 4.72 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ متوسط توقعات ثلاثة محللين استطلعت رويترز آراءهم لصافي ربح الشركة الفصلي 1.13 مليار ريال.