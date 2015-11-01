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ارتفاع أرباح البوتاس العربية الأردنية 31% في الربع/3

Sun Nov 1, 2015 1:59pm GMT
 
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عمان أول نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت نتائج البوتاس العربية الأردنية اليوم الأحد ارتفاع صافي أرباح الربع الثالث من العام 30.6 بالمئة إلى 34.5 مليون دينار (48.6 مليون دولار) مقارنة مع الفترة ذاتها من 2014.

وبحسب إفصاح للشركة التي تعد من أكبر منتجي الأسمدة في العالم نشر بموقع البورصة زاد صافي المبيعات في الربع الثالث بنسبة 47.5 بالمئة إلى 54.3 مليون دينار مقارنة مع 36.8 مليون دينار قبل عام.

وتملك شركة بوتاس ساسكاتشوان أكبر منتج للبوتاس في العالم 27.9 بالمئة في البوتاس العربية في حين يحوز الضمان الاجتماعي 32 بالمئة.

(الدولار = 0.709 دينار أردني) (تغطية صحفية هبة العيساوي في عمان - تحرير أحمد إلهامي)
 