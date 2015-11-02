أرباح الاتصالات الأردنية تهبط 85% في الربع/3

عمان 2 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال مجموعة الاتصالات الأردنية (أورانج) اليوم الاثنين أن صافي أرباحها في الربع الثالث من العام الحالي هبط 85 بالمئة إلى 1.25 مليون دينار (1.76 مليون دولار) مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال إفصاح للمجموعة على موقع البورصة الإلكتروني إن الأرباح التشغيلية للمجموعة المزود الوحيد لخدمة الخط الهاتفي الثابت في الأردن انخفضت خلال الربع الثالث بنسبة 69 بالمئة إلى 3.4 ملايين دينار مقارنة مع نفس الفترة من 2014.