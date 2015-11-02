مقدمة 1-تراجع أرباح مصفاة البترول الأردنية 10% في الربع/3

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عمان 2 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة مصفاة البترول الأردنية المزود الرئيسي للمشتقات النفطية في المملكة أن صافي ربحها تراجع خلال الربع الثالث من العام الحالي 9.7 بالمئة إلى 8.22 مليون دينار (11.5 مليون دولار) مقارنة مع نفس الفترة من 2014.

وذكر إفصاح للشركة نشر على موقع البورصة اليوم الاثنين أن صافي المبيعات في الربع الثالث ارتفع إلى 62 مليون دينار من 13.16 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجع إجمالي المبيعات في الربع الثالث 54.6 بالمئة إلى 544 مليون دينار مقارنة مع 1.2 مليار دينار في نفس الفترة من العام الماضي.

ويقول محللون ماليون إن اتفاقية مصفاة البترول مع الحكومة تحد من نمو أرباحها بشكل كبير من خلال وضع سقف ثابت لربح نشاط التكرير.

ويملك الضمان الاجتماعي الأردني وهو أحد الأذرع الاستثمارية للحكومة حصة أغلبية في شركة مصفاة البترول الذي يبلغ رأسمالها 75مليون دينار.