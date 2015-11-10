تراجع صافي ربح البحرين للاتصالات 16% في الربع/3

دبي 10 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أعلنت البحرين للاتصالات (بتلكو) اليوم الثلاثاء نتائج تظهر تراجع صافي ربح الربع الثالث من العام 16 بالمئة.

وتفيد حسابات أجرتها رويترز من واقع بيانات أرباح التسعة أشهر الأولى من العام أن المحتكر السابق حقق 13.4 مليون دينار (35.53 مليون دولار) ربحا صافيا في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران انخفاضا من 16 مليون دينار قبل عام.

كان بنك سيكو البحرين توقع ربحا فصليا 13.6 مليون دينار لبتلكو.

وحققت بتلكو ربحا صافيا 40.9 مليون دينار في الأشهر التسعة الأولى من 2015 حسبما ذكرت في بيانها وهي القيمة ذاتها للفترة المقابلة من العام السابق.

وتتنافس بتلكو في السوق البحرينية مع وحدتين لزين الكويتية والاتصالات السعودية ومع نحو عشرة مزودين لخدمات الانترنت.