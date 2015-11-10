مقدمة 1-تراجع صافي ربح بتلكو للاتصالات البحرينية 16% في الربع/3

(لإضافة تفاصيل)

من ماثيو سميث

دبي 10 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - سجلت البحرين للاتصالات (بتلكو) اليوم الثلاثاءهبوطا بلغ 16 في المئة في أرباح الربع الثالث من العام الجاري عزته إلى تراجع الإيرادات وخسائر من بعض العمليات الخارجية.

وقالت بتلكو المحتكر السابق لسوق الاتصالات في البحرين والتي تعمل في 14 دولة في بيان إنها حققت صافي ربح بلغ 13.4 مليون دينار (35.53 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 سبتمبر أيلول مقابل أرباح قدرها 16 مليون دينار قبل عام.

كان بنك سيكو البحرين توقع ربحا فصليا 13.6 مليون دينار لبتلكو.

واورد البيان إن بتلكو حققت ربحا صافيا بلغ 40.9 مليون دينار في التسعة أشهر الأولى من 2015 عند نفس مستوى العام الماضي.

وهبطت إيرادات الربع الثالث إلى 93.9 مليون دينار من 97.3 مليون دينار وهبطت الإيرادات في تسعة أشهر بنسبة أربعة في المئة إلى 279.6 مليون دينار عزته الشركة إلى ضغوط تنافسية في أسواق رئيسية.

وفي البحرين تتنافس بتلكو مع وحدتين لزين الكويتية والاتصالات السعودية ومع نحو عشرة مزودين لخدمات الإنترنت ودفعت تلك المنافسة الشركة التي تدعمها الحكومة إلى مزيد من التوسع في الخارج.