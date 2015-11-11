صافي ربح ألمنيوم البحرين يهبط 70% في الربع/3

دبي 11 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أعلنت شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) التي تمتلك واحدة من أكبر مصاهر الألومنيوم في العالم اليوم الأربعاء أن صافي ربحها هبط 70 بالمئة في الربع الثالث من العام وقالت إن السبب في هذا هو هبوط الأسعار.

وقالت الشركة في بيان إن صافي ربح الأشهر الثلاثة التي انتهت في 30 سبتمبر أيلول بلغ 8.7 مليون دينار (23.07 مليون دولار)انخفاضا من 29.5 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي.

وتوقع بنك سيكو البحرين في استطلاع لرويترز أن تحقق الشركة أرباحا فصلية قدرها 9.1 مليون دينار.

وقال تيم موراي الرئيس التنفيذي لألبا في البيان إنه على الرغم من انهيار أسعار الألومنيوم فإن الشركة تمكنت من المحافظة على أدائها القوي في السوق المليئة بالتحديات.

وكان مسؤول في الشركة قال لرويترز في أغسطس آب إنها تسعى للحصول على تصنيف ائتماني قبيل مباحثات مع البنوك بشأن جمع تمويلات لعملية توسعة تكلفتها 3.5 مليار دولار.