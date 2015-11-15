أرباح العمانية للاتصالات تهبط قليلا في الربع/3 مع زيادة النفقات

دبي 15 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - سجلت العمانية للاتصالات (عمانتل) اليوم الأحد هبوطا بلغ 1.8 في المئة في أرباح الربع الثالث من العام حيث طغت زيادة النفقات وتكلفة الإهلاك على ارتفاع الإيرادات.

وقالت عمانتل المحتكر السابق لسوق الاتصالات في سلطنة عمان في إشعار للبورصة إنها سجلت صافي ربح بلغ 29.4 مليون ريال (76.37 مليون دولار) في الثلاثة أشهر حتى 30 سبتمبر أيلول.

ويأتي ذلك مقارنة مع أرباح قدرها 30 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي. وسجلت عمانتل انخفاضا في الأرباح الفصلية في ثلاثة من الفصول الأربعة السابقة.

وتوقع محللان في استطلاع لرويترز أن تحقق عمانتل ربحا في الربع الثالث فيما بين 26.6-28.2 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان إن إيرادات الربع الثالث بلغت 126.7 مليون ريال مقابل 119 مليونا قبل عام.

وبلغ إجمالي تكلفة العمالة والتشغيل والصيانة والإهلاك 58.1 مليون ريال في الربع الثالث ارتفاعا من 52 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي وفقا لحسابات رويترز.

وأغلق سهم عمانتل التي تتنافس مع أريد عمان منخفضا 0.3 في المئة مسجلا أداء أضعف قليلا من مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية الذي تراجع 0.2 في المئة.