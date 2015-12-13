قطر للتأمين توصي بتوزيع نقدي 25% وأسهم مجانية 10% لعام 2015
دبي 13 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت قطر للتأمين اليوم الأحد إنها تقترح توزيعا نقديا بنسبة 25 بالمئة وأسهما مجانية بنسبة عشرة بالمئة.
ويعادل التوزيع النقدي المقترح 2.50 ريال (0.6867 دولار) للسهم. ويزيد هذا زيادة طفيفة عن توزيع 2014 البالغ 2.17 ريال.
وقالت الشركة في بيان للبورصة إنها ستقوم بإصدار حقوق نسبته 20 بالمئة بعد توزيع الأسهم المجانية.
ويتوقف التوزيع المقترح على نتائج 2015 بأكمله ويتطلب موافقة السلطات والمساهمين.
(الدولار = 3.6408 ريال قطري) (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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