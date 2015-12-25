رئيس أكبر بنك تركي: بنوك تركيا تواجه ضغوطا على الأرباح في 2016

اسطنبول 25 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال رئيس بنك إيش أكبر بنك مدرج في تركيا اليوم الجمعة إن تقلبات الأسواق وتشديد القواعد التنظيمية سيضغط على الأرجح على إيرادات ومعدلات كفاية رأس المال للبنوك التركية في العام القادم.

وقال عدنان بالي لرويترز في مقابلة إن العائد المتوقع على الأسهم البالغ عشرة بالمئة والعائد على الأصول الذي يبلغ اثنين بالمئة سيشكل تحديا للقطاع.

وأضاف بالي "للأسف هناك انطباع بأن البنوك تربح كثيرا جدا. تبلغ ربحية أي قطاع تركي 15-20 بالمئة في حين أن النسبة تبلغ عشرة بالمئة في القطاع المصرفي. العائد على الأسهم الذي خفض إلى عشرة بالمئة والعائد على الأصول الأقل من اثنين بالمئة لن يدعم القطاع المصرفي."

ومن المقرر أن تطبق تركيا في مارس اذار معايير بال 3 للقواعد التنظيمة المصرفية العالمية وهو ما يتوقع أن يقلص الأرباح ويجبر البنوك على زيادة معدل كفاية رأس المال.

وقال بالي إن البنوك التركية ستحقق نموا في القروض والودائع بين 10 و12 بالمئة في المتوسط في 2016 ومن المرجح أن يبلغ معدل كفاية رأس المال 14-15 بالمئة.

وأضاف "في إطار قواعد بال 3 التنظيمية التي ستطبق بدءا من مارس وبالأخذ في الحسبان تكلفة الودائع والقيود على الايرادات من الرسوم والعمولات .. سيكون من الصعب تحسين الربحية."